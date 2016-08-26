好萊塢女星抗議EpiPen自動注射器漲價

米蘭製藥公司生產的攜帶型過敏用藥EpiPen自動注射器，近來因為價格暴漲引起患者與家屬強烈抗議。好萊塢女星莎拉潔西卡派克今天發表聲明表示，已經終止與米蘭製藥的關係。

當發生嚴重過敏反應的緊急狀況下，EpiPen自動注射器經常具有關鍵的救命效果。米蘭製藥公司（Mylan Pharmaceuticals）近來由於調漲價格，從100美元調漲至500美元，引起輿論抗議。

好萊塢女星莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）並不是米蘭製藥的廣告代言人。不過，她的13歲兒子從小對於花生、榛果有著可能致命的嚴重過敏，是EpiPen自動注射器使用者，因此她曾應邀參加米蘭製藥舉辦的宣導活動。

51歲的莎拉潔西卡派克今天上午透過Instragram發表聲明表示，EpiPen自動注射器最近的價格調漲，使得許多有著過敏致命風險的民眾，面臨著負擔不起的狀況，「對於米蘭製藥如此行為，我感到失望，難過，而且高度關切。」

她表示，無法原諒這樣的決策，因此決定終止與米蘭製藥的關係。

這位女星在聲明中呼籲米蘭製藥認真聆聽數以百萬計使用這款自動注射器患者的心聲，同時迅速採取行動降低價格，好讓病患買得起這種可以救命的藥品。

美國國家廣播公司（NBC）報導，米蘭製藥生產的EpiPen自動注射器，在2008年的價格大約是100美元，但現在已調漲到500美元。米蘭製藥前任主管Martin Shkreli因此批評老東家如此行徑彷彿「禿鷹」。

曾推動公立學校應為學童儲備腎上腺素緊急藥品的布魯門塔（Richard Bluemnthal）表示，將針對米蘭製藥EpiPen自動注射器出現「另人震驚的漲價」展開調查。

面對外界抨擊聲浪，米蘭製藥日前發表聲明表示，藥品價格隨著時間進行調整，是為了反映重要的產品功能及藥效，「在過去幾年來，我們在這項藥品做了重大投資。」米蘭製藥公司網站也公布了可以減價的折扣券。1050826

(中央社)