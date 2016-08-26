搶救犀牛呆呆獸　六福集團募志工

看起來永遠傻呼呼的可愛犀牛。（陳志東攝）

在一本《長草叢中的死亡》書中，作者Peter Hathaway Capstick（彼得. 哈薩威. 凱普史迪）把犀牛形容得很傳神。他說，當一個區域沒有水了，大象媽媽首領會帶著象群離開另覓水源，但犀牛只會歪著頭呆呆望著已經乾涸的泥巴灘，不知發生了什麼事，直到最後身體一歪，倒地不起。作者結論是，犀牛這種呆呆獸，直到現在還能活在這個殘酷世界，是一個奇蹟。

事實上，這個奇蹟正要消失！由於持續有人迷信犀牛角入藥能強身與壯陽、持續有人愛把犀牛角當匕首裝飾或掛牆上顯威，白犀牛正以一天3隻、平均每8小時被獵殺一隻的速度從世界上消失，然而這個世界上，全部白犀牛僅剩約2萬隻，以這速度再過18年，我們下一代將只能從生物課本，認識這已經成為歷史的可愛呆呆獸。

以六福旅遊集團創辦人莊福為名的「財團法人莊福文化教育基金會」弄了一個很有趣的數字密碼：

16~18月，是一隻小犀牛待在母親肚子裡的時間

2年，是一隻小犀牛出生後黏膩在母親身旁的歲月

40~50年，是犀牛的平均壽命

20000，是目前全球野生白犀牛概略數目

1175，是2015年在南非被盜獵的犀牛數目

232，是其中在南非克魯格國家公園被盜獵的犀牛數目

1035，是2016年6月底的南非犀牛死亡數目

3，是平均每一天在南非因盜獵死亡的犀牛數目

數字，讓人心驚。以往，看著這些數字，我們只能心裡難過，今年，有機會多做一些。

莊福文教基金會正招募志工，不論是攝影師、設計師、插畫師、木工師傅，或只要是關心地球這片土地、熱愛動物的人，即日起到9月10日12：00前都可線上報名，經過徵選錄取，就有機會參與「犀望遠征隊」前進南非，深入當地野生動物國家公園一探地圖上找不到的秘密動物保育園區，透過體驗野生動物的搶救與照養現況，將動物保育種子帶回台灣。

莊福文教基金會將負擔​國內行前研習訓練課程，以及台灣-南非來回機票、南非當地工作體驗期間食宿交通、海外旅行平安險、醫療險、緊急醫療險等費用，詳細報名資訊與規定，可洽電話：03-547-5665分機2802「犀」望小組，或參見莊福文教基金會 www.chuangfoo.org 或FB粉絲團 www.facebook.com/chuangfoo/

衷心希望這傻呼呼的可愛犀牛，不要從這世界上消失！

(中時)