幸運兒挖到超大金塊 價值600萬元

澳大利亞男子挖出8斤重金塊。(圖/環球網)

澳大利亞的一位業餘探勘者在維多利亞州發現一枚重達8.2斤的天然金塊，估計價值約600萬元新台幣。而就在前一天，他還發現了一枚重0.4斤、網球大小的金塊。

這位不願透露姓名的業餘探勘者表示：「一開始我只是在泥土上胡亂挖，沒準挖深點就會有啥收穫。挖了一會兒我就碰到了一塊硬物，一開始還以為是廢棄的馬蹄鐵，等挖了大概30公分深後，我發現竟然是一枚金塊！真的難以置信！」

「這就好像逮著一條大魚不知道怎麼燉湯一樣，我當時簡直不知道該怎麼做，我要把金塊放在哪兒？我連忙趕回家，用水沖了沖金塊，用鋁箔裹住後把它放在烤爐裡。接著我就去跟其他挖金隊友分享這個天大的好消息。我們都高興極了，那天晚上喝了很多酒。」

早在10年前，這名幸運兒就利用周末時間到野外勘探。而就在發現巨大金塊的前一天，他還挖到了一枚0.4斤重的小金塊。認為這是一個吉兆，第二天他又重返該挖金地點，打算再挖出點什麼，沒想到幸運女神又再次眷顧了他。

大金塊的價值並不單純取決於重量，在拍賣會上，還會因其大小、形狀、成色等再加價不少。目前，這枚金塊在銀行金庫被妥善保管著，而用於拍賣場的金塊替代品也被複製出來。這名探勘者稱自己不會獨占拍賣所得的巨款，而是兌現當初的承諾，與其他挖金隊友共享。他計劃用分得的錢買一輛小車，開車環遊澳大利亞。

澳洲的維多利亞州（簡稱維州，英文：Victoria，縮寫：VIC）位於澳洲東岸南部，首府墨爾本為澳洲第二大城市。早在1851年，維州的柏拉瑞特及本迪戈兩地附近發現金礦而引發淘金熱。其中，本迪戈地區曾是澳大利亞產金量最高的地區，總共出產了2000多萬盎司（622噸）黃金。

(中時電子報)