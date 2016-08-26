兩岸急凍 小吃達人曝台南陸客團餐業績剩5％

台南擔仔麵是陸客團來台南嘗美食的必點小吃。（中評社）

520後兩岸關係急凍，陸客數持續下降，觀光旅遊業首當其衝，已出現旅行社倒閉、遊覽車業者抗議圍行政院、旅館求售等情形。台南小吃餐飲達人、有承辦團餐豐富經驗的楊淑燕受訪時也表示，台南承接旅遊團餐的餐廳，原本陸客團的占比可達3至4成，如今僅剩約5%。

台南安平延平老街出身的楊淑燕，精通小吃歷史文化背景又擅長料理。楊淑燕歷任周氏蝦捲國宴廳經理暨行政主廚、觀光局新加坡台南美食周召集人、2003年金馬獎迎賓餐會統籌主廚。

楊淑燕向《中評社》表示，2008年起兩岸展開交流，陸客遊台也會安排台南，走訪明鄭文化、品嘗台南的美食小吃。但台南的陸客觀光商機，先後面臨了幾波嚴重的衝擊。

其一是張銘清孔廟跌倒事件。當時民進黨立委王定宇號召民眾，包圍訪台南的大陸海協會副會長張銘清，在參觀孔廟行程時場面失控，抗議群眾將張銘清用力推翻在地，花甲之年的張銘清踉蹌跌坐，眼鏡丟飛。王定宇聲名大噪，台灣則形象大傷。其二是地方首長的政治主張效應；第三是去年嚴重的登革熱疫情；第四是520後兩岸關係生變，陸客團火燒車雪上加霜等。

過去幾年陸客團雖較少到台南，但打出台南小吃美食套餐的團餐，依然能夠吸引陸客團在台南用餐。楊淑燕說，一般而言，陸客團餐生意穩定的餐廳，每個月可以有30萬至100萬元的營業額。原本陸客商機旺，餐飲業者估計應該至少可以維持10年榮景，有許多業者加碼投資、拓展新據點。

但是520之後兩岸急凍，楊淑燕說，現在在台南有經營陸客團餐消費的餐廳，從全盛期的陸客團占比30%至40%，跌到現在只剩下5%。這5%是極少數的優質團，以及化整為零的陸客自由行小團體。 蔡政府上台後種種原因，使得很多陸客降低了來台灣的意願。台南因為加上前述的幾個背景，應該又是各縣市當中受衝擊最嚴的，就連路過、順便吃飯的「擦邊球」也不行。

(中時電子報)