檸檬片敷臉美白 少女臉冒黑斑

想靠檸檬美白，方法得用對。一名22歲少女心想，既然喝檸檬水可美白，把檸檬切片敷臉效果應該更好，不料敷完幾天後，臉上竟出現一塊塊圓形黑斑，嚇得趕緊就醫。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師李勇毅表示，每到夏天總有不少患者因皮膚突然出現黑色斑塊就醫，10個有9個是檸檬惹禍。

他解釋，檸檬中含有感光物質，一旦檸檬汁噴到皮膚上，就可能吸收紫外線引發「植物光化性皮炎」，一開始會出現輕微紅腫，2、3天後就會色素沉澱、膚色變黑，可能還會覺得有點癢癢的。

李勇毅指出，過去就曾遇過民眾擠檸檬汁時不慎噴到手臂，短短幾天手臂突然黑一塊，還以為罹患皮膚癌、黑色素瘤而嚇得半死，也有小女生喝檸檬汁美白，過了幾天發現嘴角邊出現2條黑色杯緣印子。

一旦色素沉澱，想再白回來可不容易，李勇毅說，臉部代謝較快，大約半年就會消退，軀幹約1至2年、四肢得等上2、3年才白得回來，而且不只檸檬，民眾常吃的橘子、葡萄柚、柚子、柳橙等柑橘類水果也是感光類水果，記得吃完要把手洗乾淨。

想當白皙美人，李勇毅建議多擦乳液、少曬太陽，就算曬黑也別拚命去角質，否則恐讓發炎反應更嚴重，如出現不適一定要看醫生。1050826

(中央社)