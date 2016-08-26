莊佳容勝謝淑薇 康乃狄克網賽女雙晉4強

台灣網球女將莊佳容與搭檔朋達蘭柯在康乃狄克網賽女雙賽事，以2比1的盤數擊敗謝淑薇、佩特科維奇的組合，成功晉級4強。

女子職業網球協會（WTA）總獎金76萬1000美元（約新台幣2411萬元）的康乃狄克公開賽（Connecticut Open），當地時間21日起在美國的新海芬（New Haven）進行。

莊佳容與烏克蘭女將朋達蘭柯（Kateryna Bondarenko）搭檔，在女雙8強戰對上謝淑薇與德國女將佩特科維奇（Andrea Petkovic）的組合。

這場比賽的首盤，莊佳容、朋達蘭柯在第2局率先破發，但謝淑薇、佩特科維奇也隨即回破，7、8兩局雙方各自破了對手發局，莊佳容、朋達蘭柯靠盤末成功破發，以7比5拿下首盤。

謝淑薇、佩特科維奇在接下來的比賽展現強勢，莊佳容、朋達蘭柯的發球局3度遭破，也以1比6讓出次盤。

決勝的第3盤，謝淑薇、佩特科維奇雖一度以4比0領先，但莊佳容、朋達蘭柯先追成5比5，之後又以9比9二度扳平，並在關鍵時刻連下兩分，以11比9鎖定勝利。

終場莊佳容、朋達蘭柯以7比5、1比6、11比9，2比1的盤數擊敗謝淑薇、佩特科維奇，成功晉級4強。

莊佳容與搭檔朋達蘭柯組合晉級4強後，下場比賽將對上大會女雙頭號種子，匈牙利女將巴波斯（Timea Babos）和哈薩克女將席薇多娃（Yaroslava Shvedova）的組合。

剛結束的里約奧運，莊佳容原可與謝淑薇攜手在女雙賽事征戰，但謝淑薇卻在各方努力慰留的情況下，仍決定棄打奧運，讓莊佳容失去參加奧運的機會，也使兩人此次對戰格外受到矚目。1050826

(中央社)