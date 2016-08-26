高雄永安大啖石斑 抓住暑假尾巴一遊

夏日漁港樂遊8高雄市永安區永新漁港擁有遼闊景觀，港內主要停泊舢舨漁船，沒有沸騰的人潮喧譁，充滿悠閒的渡假氣息，也可就近大啖聞名遐邇的永安石斑，抓住暑假的尾巴前往一遊。

高雄市永安區自民國65年引進石斑魚養殖，40年來得天獨厚享有源源不絕台灣中油液化天然氣廠供應的LNG冷排水（鑽石水），由於水質佳又可維持常溫，養殖專業區所養殖的石斑魚肥美，風味奇佳，境內石斑魚塭逾400公頃，質與量可說是全國首屈一指。

當地與石斑混養的大白蝦近年來也異軍突起，大受消費者歡迎，成為海產店及餐飲業者爭相下訂的熱門水產。

永新漁港位於高雄縣永安區新港村，是個新興的漁港，港內所停泊漁筏及漁船大多是小號的海釣船，漁獲主要以烏魚為主，其他像是螃蟹、白帶黃花魚等也有。

這裡沒有沸騰的人潮喧譁，反而充滿了休閒的渡假氣息，許多愛好海釣的人經常結伴駕舟出海釣魚，因為這裡的漁產豐富且高級，例如赤魚宗、石斑、加臘等，每到傍晚也有許多人會來這裡漫步欣賞落日餘暉，享受港灣風情。

漁港白天在南台灣的夏日豔陽照射波光粼粼，傍晚則有落日夕陽餘暉，以絢麗晚霞為幕，是享受港灣風情的絕佳處所。近幾年來在永安區漁會、永安區公所、新港社區、高雄市養殖協會等團隊精心打造純樸的漁港風情並珍惜保育漁業資源，吸引不少人前來體驗道地的漁村生活。

每年在永新漁港舉辦的「永安海洋音樂季-石斑大饗」更是地方一大盛事，結合自然優美漁港與地方特產，打響永安石斑魚產業的Super Power，也吸引大批老饕前來嚐鮮。1050826

(中央社)