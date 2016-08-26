花木蘭媒婆造型拍照 美女生網路暴紅

俄勒岡州波特蘭地區1名高中女生，模仿迪士尼電影「花木蘭」片中媒婆的搞笑模樣拍攝學生證大頭照，證件在網路曝光之後，這兩天引起網友瘋傳。

波特蘭郊區阿羅哈高中（Aloha High School）應屆畢業生齊卡（June Kyra Dela Chica），2016-2017學年度的學生證這兩天在網路暴紅，光是在推特就轉推8萬多次，因為學生證上的大頭照，她把自己打扮成迪士尼（Disney）電影「花木蘭」片中的媒婆。

1998年上映的「花木蘭」（Mulan）動畫片當中，福態體型的媒婆因為墨汁沾到臉上，成了一圈黑色的鬍子，成為片中經典笑點。

齊卡的學生證大頭照，學著媒婆造型把髮髻頂在頭上，塗著大紅色口紅，寶藍色眼影，嘴邊畫著一個黑色圈圈，外加一點黑痣。

她在24日將照片上傳到推特，並寫著：「美好的四年級就此開始。」到今天下午為止，這篇推文被轉推8萬6398次，16萬網友按下喜歡。

齊卡接受BuzzFeed News網站專訪時表示，把照片上傳到Instagram與推特時，原本以為沒有人會注意到，「坦白說，我根本不會想到轉推數量會有20次，更不用說增加到4萬次了。」她這張學生證大頭照，也獲得休閒娛樂網站Mashable網站報導。

至於拍照時有沒有被阻止，齊卡說，拍攝大頭照時，其中1位女性工作人員不僅心胸寬大，還笑出來，但另1名負責照相的女性攝影師則不太高興，態度不佳。

齊卡表示：「她對我說，不確定這樣能不能拍照，『校方有允許嗎？』我對她說，學校說，『如果願意把畫成這樣的臉，讓數以百計的人看到，可以拍照沒關係。』而且，如果照出來真的很差，我還可以再重拍，她聽了之後，聳聳肩，就同意讓我照相了。」1050826

(中央社)