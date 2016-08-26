海撈逾20億 巨石強森片酬稱霸

我要評比

好萊塢肌肉男星巨石強森，今天榮膺富比世（Forbes）全球片酬最高男演員頭銜，以6450萬美元（約新台幣20億5445萬元）身價，擠下連3年稱霸的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）。

根據法新社和英國「衛報」（Guardian）報導，44歲的巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）曾經是摔角選手，今年片酬翻漲1倍有餘，主要拜喜劇新片「中央情爆員」（Central Intelligence）、「玩命關頭8」（Fast & Furious），以及明年即將上映的「海灘遊俠」（BayWatch）之賜。在富比世男演員片酬排行榜中，緊接巨石強森之後的是成龍，以6100萬美元屈居第二。

接下來的第三、第四和第五名分別是麥特戴蒙（Matt Damon）5500萬美元、「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）5300萬美元，「強哥」強尼戴普（JohnnyDepp）4800萬美元。

巨石強森去年落在10名外，排名第11，在2014年6月至2015年6月的12個月間，入袋3100萬美元。

也在HBO影集「好球天團」（Ballers）擔綱演出的巨石強森，上推特表達樂見這個新頭銜。

巨石強森推文說：「想說和這有關的2件事...我從週薪7美元開始。如果我能成功，你也可以。鬆餅之家我請客。」1050826

(中央社)