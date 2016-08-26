飯店搶中秋商機 連毛小孩都有專屬月餅

台北福華飯店的〈喜柿月餅〉禮盒，採用日本進口漆器盒包裝，每盒 9顆裝售價1688元。(圖／台北福華大飯店)

維多麗亞酒店今年以西洋畫派畫家作品為主軸，設計禮盒外包裝與月餅。(圖／維多麗亞酒店)

香格里拉台北遠東國際飯店今年推出的〈旺月〉禮盒，是專為「毛小孩」設計的月餅禮盒。(圖／台北遠東國際大飯店)

香格里拉台北遠東飯店今年推出的〈瓷月〉尊榮月餅禮盒，內附限量款法藍瓷「清蓮雅潔」主題瓷盤，售價3,888元，為今秋最貴中秋月餅禮盒。(圖／台北遠東國際大飯店)

台北文華東方酒店文華餅房推出法式〈濃情迎月圓巧克力月餅〉，每盒8入，售價 2,288元，共有椪柑牛奶巧克力和柚子黑巧克力兩款口味。(圖／台北文華東方酒店)

國賓大飯店推出的〈流金月影〉禮盒，主攻高檔廣式月餅，每顆都用高雅質感的馬口鐵罐盛裝，可收藏延續使用，兼顧視覺與環保概念。(圖／國賓大飯店)

寒舍集團〈饌月典藏〉月餅禮盒，內兩大4小廣式月餅，既有多人共食，亦可單人獨享。(圖／寒舍集團)

中秋節禮盒有20億元產值，觀光飯店為搶商機除推出廣式、蘇式與台式口味月餅，為與市場同業區隔並爭取消費者青睞，業者更以日、法甜點取代傳統中式月餅以廣招徠。同時亦有業者禮盒內加購精品瓷器增加質感，甚至更有業者專為「毛小孩」設計了「狗狗月餅」，藉此提高品牌市場能見度，進而帶動「主人吃的月餅」銷售氣氣，市況非常熱鬧。

中秋節成為節日，最早始於唐代。而將農曆8月15日定為「中秋節」的，則是宋太宗。每年到了這一天，人人登高望月，家家焚香祭月。月餅，則是祭拜月神時的祭品。隨著時間歷史遞嬗，賞月取代了祭月，月餅也成了應景的節慶美食，人們除月以月餅比喻月圓，也寓意團圓。

「八月十五月正圓，中秋月餅香又甜」，中秋節賞月、吃月餅，其實是浪漫風雅的習俗。中國的歷代詩人過中秋，除作詩誦嘆月圓，有些詩人也會作詩形容吃月時的情境況味。諸如「飽裝桃肉餡，甜砌蔗糖霜」或「巧出餅師心，貌得嬋娟月」等，都是形容月餅形色味。而蘇東坡寫的「小餅如嚼月，中有酥與貽」，則甚堪稱「品評月餅心得報告」。

進入２１世紀，月餅的形色味也有了更多元姿采，為了贏得消費者青睞，觀光飯店更是推出各式各樣的月餅以廣招徠。其中除以廣式月餅為主流外，以日本與法式甜點廚藝演繹的月餅也頗受到歡迎。今年市場更有觀光飯店針對「毛小孩」設計狗狗吃的月餅，好讓寵物跟人一起過佳節呢。

推出狗狗專屬〈旺月〉禮盒的是香格里拉台北遠東國際大飯店，該飯店想出這主意的主要目的是藉此提高市場能見度，同時並藉由對寵物的關注，邀請大家愛心做公益，消費者購買〈旺月〉禮盒，飯店每盒將捐出新台幣100元給台灣導盲犬協會，讓溫馨佳節更有意義。狗狗的月餅則是由家有毛小孩的廚師，按狗狗營養需求比例設計出「牛肉地瓜」口味月餅。

遠東飯店的〈奶黃燕窩月餅〉，年年熱銷並為常客年年回購招牌品項，惟為了建立領導品牌地位，台北遠東飯店今年又與知名瓷器品牌法藍瓷合作，在〈清蓮雅潔〉禮盒中加贈法蘭瓷「清蓮雅潔」瓷盤，沁藍精緻的雙層包裝設計，呈現頂級尊榮的送禮心意，限量推出100組，售價3,888元，為今年最高價月餅禮盒。

台北福華飯店的〈喜柿禮盒〉也是高檔叫座商品，喜柿月餅是主廚精選苗栗紅柿，經烘烤後散發出天然果香，再填入綿密紅豆、奶黃內餡，而中央包入Q彈麻糬，兩層內餡完美搭配，口感冰涼、令人回味。該禮盒並用日本進口高級漆器盛裝，每盒1688元，雖然比一般月餅貴，但仍供不應求。

大直維多麗亞酒店今年以法式甜點概念製作月餅推出〈西洋畫派．館藏月餅〉，禮盒外觀以鬼才畫家「梵谷」經典名作「星空」為發想，並結合飯店象徵代表「英式鐘樓」表現，月餅的形色味則以西洋藝術史上重要畫派代表畫家為靈感製作，如林布蘭為「尼昂寶焦糖杏仁」口味，梵谷為「肉桂佛手柑吉瓦娜」口味，秀拉為「柑橘尼昂寶脆球」、馬諦斯為「藍莓綜合果粒」，而孟克則是「杜絲杏桃」口味，花了不少心思設計。

台北文華東方酒店今年除繼續推出頂級的〈廣式手工奶黃月餅〉，並也搭上法式風情列車推出〈法式濃情迎月圓〉巧克力月餅，由酒店行政西點主廚Gregory Doyen(GD)發揮巧思，嚴選頂級巧克力製成外殼香濃滑順的巧克力餅皮，並結合應景的寶島水果柚子和椪柑分別製成內餡，再搭配巧克力沙哈蛋糕、巧克力甘納許及巧克力脆球層層堆疊，水果的酸香餘韻縈繞在唇齒間與濃郁醇滑的巧克力完美融合。內有「椪柑牛奶巧克力」和「柚子黑巧克力」兩款法式巧克力月餅的禮盒每盒8入，售價2288元。

為了滿足不同客層需求，今年不少飯店均一口氣推出多種月餅禮盒，期能以多元品項提高市占。但觀光飯店月餅銷售常勝軍國賓飯店集團今年聚焦主攻廣式月餅，僅推出６入裝〈流金月影／1,380元〉及４入裝〈金鎖秋月／980元〉兩款禮盒迎戰。口味上除保留年年受歡迎的「蓮蓉蛋黃」、「棗泥桂圓」、「潤香奶皇」與「伍仁金腿」等經典味道，並增加「鳳梨杏仁」與「相思紅豆」２款新味道。其中〈流金月影〉禮盒除以層層交疊的牡丹為外盒設計，每個月餅並另外用質感高雅的馬口鐵罐盛裝，可收藏延續使用，兼顧視覺與環保概念，售價1,380元。

寒舍集團今年推出的〈賞月〉與〈饌月〉兩款廣式月餅禮盒，前者內有６顆大號廣式月餅，每盒１２５０元。後者則為兩大、４小包裝，每盒９９０元。除經典「ＸＯ蛋黃」外，全力主打「無國界」的東西混搭風。其中「松露奶黃」特選有松露入餡，「香柚蓮蓉」則以和果子為發想，由清爽的金黃香柚帶出濃濃的和風情懷，與道地粵式的蓮蓉餡交織出清新滋味。

另外，「南洋咖哩」則是在辛香咖哩內餡，甜中帶微辣，具有南洋熱帶風情。「抹茶甘栗」則醇厚茶香內餡包裹著蜜香黃金甘栗，細膩順滑的咀嚼感，淡雅細緻餘韻綿延。而「鳳梨奶黃」精選纖維細致的「台鳳四號」鳳梨搭配鹹甜奶黃餡。

(工商)