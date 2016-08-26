大園車禍 騎士困吊車底死亡 2016年08月26日 09:00 中央社 中央社 小字型 中字型 大字型 點閱293 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 桃園市大園區26日上午發生死亡車禍，一名機車男騎士受困大型吊車底下，但頭部變形破裂、腦漿溢出，當場死亡，警方正調查車禍原因及死者身分。（桃園消防局提供）中央社記者卞金峰桃園傳真 105年8月26日 桃園市大園區今天上午發生死亡車禍，一名機車男騎士受困大型吊車底下，但頭部變形破裂、腦漿溢出，當場死亡，警方正調查車禍原因及死者身分。桃園市大園區五青路和合圳北路三段路口，今天上午6時餘發生死亡車禍，機車男騎士受困大型吊車底下。桃園消防局人員獲報前往搶救，但騎士頭部變形破裂且腦漿溢出，當場死亡，警方正調查車禍原因及死者身分。1050826(中央社) 關鍵字：車禍、死亡、騎士、吊車、大園 點閱293 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：廢特偵組效應？北檢設「小特偵組」 22人肅貪逾特偵3倍 上一則：防恐攻！北市警模擬世大運安檢 發表意見(0)