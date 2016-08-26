大園車禍 騎士困吊車底死亡

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桃園市大園區26日上午發生死亡車禍，一名機車男騎士受困大型吊車底下，但頭部變形破裂、腦漿溢出，當場死亡，警方正調查車禍原因及死者身分。（桃園消防局提供）中央社記者卞金峰桃園傳真 105年8月26日

桃園市大園區今天上午發生死亡車禍，一名機車男騎士受困大型吊車底下，但頭部變形破裂、腦漿溢出，當場死亡，警方正調查車禍原因及死者身分。

桃園市大園區五青路和合圳北路三段路口，今天上午6時餘發生死亡車禍，機車男騎士受困大型吊車底下。

桃園消防局人員獲報前往搶救，但騎士頭部變形破裂且腦漿溢出，當場死亡，警方正調查車禍原因及死者身分。1050826

(中央社)