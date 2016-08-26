美水電工潛入泥水修漏水 照片打動人心

1名德州婦人上週因前院水管破裂，請市府部門修理，水電工奮勇整個人腰部以上全部潛入泥水，試圖切斷地底下1公尺半的漏水點。婦人感動之餘拍照上傳臉書，引起熱烈迴響。

住在德州胡德郡（Hood County）的婦人亞當斯（Andrea Adams）接受德州地方電視台WFAA專訪時說，照片上傳臉書後不久，就有大批陌生人前來留言，包括遠在巴西的網友，她在手足無措之際，嚇得把臉書跟電子郵箱都關掉，「還有律師從亞特蘭大打電話給我，詢問能否轉載這張照片。」

亞當斯前院草坪附近上週發生水管破裂，大量水流不斷冒出，在她的院子形成一個泥水池塘，她打電話向市府水電維修單位求助。

她說，技工抵達之後，為了切斷位於地面下方約150公分的管線破裂處，奮不顧身整個人從頭到上半身都潛入汙濁的泥水中，只有腰部以下的雙腿還在地面。

亞當斯表示，對於技工的認真態度與賣力工作非常感動，當時心想「我老公肯定不相信有這種狀況」，所以隨手拍下照片。她表示，沒想到照片上傳臉書才短短兩小時，就有包括遠在巴西的網友前來留言。

照片中的技工是23歲的柯克斯（Jimmie Cox），他對於自己因為一張照片而在網路頓時暴紅，感到難以置信。

他接受訪問時表示：「在我們這一行，大家很常這樣做。」1050826

(中央社)