遊客移民湧濟州島 犯罪4年激增3成7

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隨著大量遊客及移民湧入南韓濟州島，犯罪案件不斷增加，最近4年間激增36.9%。

南韓「亞洲經濟」指出，韓國湖南地方統計廳於25日發布的經濟動向資料顯示，今年第2季濟州的淨流入人口為4264人，比第1季刷新歷史最高值。上半年的淨流入人口達8447人，比去年同期激增28.9%。

資料顯示，以6月底為基準，濟州島人口共計64萬9782人，以年均1萬人以上的速度不斷增加。遊客年訪問量也即將突破1400萬人次。

但以7月底為基準，濟州的非法滯留者人數也已累計超過8400人。

人口的激增不僅帶來交通、住房及垃圾處理問題，各類犯罪案件也不斷增加。

報導指出，據濟州地方警察廳透露，2011年濟州發生的犯罪案件為2萬4705件、2012年2萬6283件、2013年3萬1223件、2014年3萬1255件、2015年3萬3818件。最近4年間激增36.9%（9113件）。

其中，欺詐、貪汙、偽造貨幣及有價證券等主要經濟犯罪案件數量，從2010年的2734件激增至2015年的4629件，5年的增幅高達69.3%。

殺人、搶劫、性侵及強制性騷擾、盜竊、暴力等5大犯罪案件，從2010年的9596件激增至2015年的1萬67件。

對此，專家們認為，應制定應對實際人口增加和犯罪問題的綜合治安強化對策，首先需擴充治安管理的人力。

另外，還有意見認為，應修改免簽制度，並大幅擴充有管理權力的出入境管理事務所工作人員。1050826

(中央社)