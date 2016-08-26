波特接班人有解？ 美媒看好德格拉斯

德格拉斯(左)被外界視為是波特(右)最佳接班人選。（美聯社資料照）

里約奧運甫結束，牙買加波特再度成為當代「地表最快的人類」！並樹立起奧運3金3連霸的「閃電障礙」，然而波特也篤定聲稱這是他最後一場奧運，且會在明年倫敦大獎賽後，正式高掛釘鞋在田徑場上謝幕，因此各界開始預測，誰會是這位短跑傳奇後的接班人？有外媒指出，加拿大小將-德格拉斯(Andre De Grasse)最具冠軍相。

根據《CNN》報導指出，21歲的德格拉斯不僅在此次奧運100、200公尺摘下1銀1銅，更締造個人最佳成績100公尺(9秒91)、200公尺(19秒80，準決賽)，就證明他能在大型比賽中發揮應有水準，心態及成熟度也都不在話下；更有趣的是，他在200公尺準決賽中，在最後衝線時一度逼近波特，迫使波特「拉出尾盤」，2人也在壓線後互視而笑，賽後波特也對這名小將的實力與企圖心表示讚賞，自此德格拉斯就被視為波特接班人的最佳人選，英國名將克里斯帝就說：「從里約奧運來看，(波特之後)應該就是德格拉斯」。

曾摘下1992年巴塞隆納奧運男子100公尺金牌的克里斯帝，看到德格拉斯此次奧運表現，不禁讚嘆道：「他在這次100公尺跑出第3、200公尺更拿下第2，最重要的是他還年輕，相信他的技術跟心態會持續的精進。」

賽後回到加拿大，回憶起在奧運時與波特交手，德格拉斯表示「我能在世界最高殿堂挑戰他(波特)，這是一個最棒的經驗！」而以此次比賽結果來說，4年後的東京奧運，在他前面的波特、蓋特林也都不會參賽，因此美媒評比自下一屆奧運開始，德格拉斯可能是開啟另一個短跑世代的開始。

(中時電子報)