演毒梟談毒梟 美演員很入戲

Netflix出品的影集「毒梟」即將邁入全新第2季，談起改編自真人真事的主角艾士可瓦，飾演緝毒署的演員墨菲正義感十足的說，若毒梟就在眼前絕對逮捕他。

艾士可瓦（Pablo Escobar）是哥倫比亞的毒販，他經營毒品生意致富，總資產富可敵國，1989年美國「富比世」雜誌（Forbes）富豪排行榜，他高居全球第7。

尤其他的毒品通路大宗銷往美國，是美國與哥倫比亞政府的頭號頭痛人物，但他很捨得將販毒所得資助鄉里，市井小民推崇他是當代羅賓漢，甚至協助他躲避追緝，1993年12月2日被軍方擊斃，當時他44歲。

Netflix製播的「毒梟」（Narcos）就是改編自他的故事，首季播畢，全新第2季預計9月2日播映，上檔前夕Netflix在洛杉磯弧光戲院（Arclight Theater）舉辦首映會。

飾演艾士可瓦的莫拉（Wanger Moura）等主要演職員走紅毯，並接受訪問。被問這段拍片的經歷，他說感覺很棒，是個非常棒的歷程。

被問若是艾士可瓦現在就在眼前，飾演中情局幹員的朗吉（Eric Lange）則說，若是艾士可瓦出現在他眼前，他唯一的念頭就是洗手間在哪裡，趕快離開趕快跑。

而飾演緝毒署探員的潘尼亞（Javier Pena）則說，艾士可瓦曾殺害1萬5000至2萬人不等，若艾士可瓦出現在眼前，很想問問他怎麼能這樣過日子？又怎能有這樣的人物，有些人說他幫助哥倫比亞、說他是羅賓漢而受人尊敬？

飾演潘尼亞搭檔的墨菲（Steve Murphy）一臉正色回答提問說，若艾士可瓦就在眼前，「我當然只會告訴他，你被逮捕了，這是你應得的」。

墨菲表示，飾演海外辦案的緝毒署幹員，體會美國執法人員在國外追緝人犯限制多非常不容易，拍片期間在哥倫比亞與當地警方打成一片，與他們吃喝同樣的食物與酒，也贏得了他們的尊敬。

阿卡薩爾（Damian Alcazar）飾演另一個毒梟吉爾伯托．羅德里格斯（Gilberto Rodriguez Orejuela）。他說，自己飾演的角色目前在美國監獄裡，藉著這次的演出，體驗吉爾伯托．羅德里格斯是複雜的人，人性是非常複雜的，人們的靈魂與思維都有光明黑暗面。

全新第2季的毒梟，由艾士可瓦開始逃亡生涯揭開序幕，哥倫比亞警方鍥而不舍追捕，並決心要全面遏止他的非法活動。1050826

(中央社)