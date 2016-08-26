「黑頸天鵝」害羞吹口哨！水池演繹浪漫芭蕾舞

分布於南美洲南部的黑頸天鵝。（台北市立動物園提供）

白天鵝披上半身黑舞衣？動物園水池上演「芭蕾舞」？台北市立動物園水禽區又有新面孔，長相似乎相當特別，身體像小型白天鵝，脖子以上像黑天鵝，究竟是何方神聖？原來牠們是分布於南美洲南部地區的黑頸天鵝，也是所有Cygnus天鵝屬中體型最小、最害羞的成員。

乍看有點像又不太像的埃及聖環和黑頸天鵝。（台北市立動物園提供）

黑頸天鵝棲息於南美沿海及內陸湖泊、潟湖、河口和沼澤地區，體長約102公分到124公分，體重約3.5-6.7公斤，是所有的天鵝中體型最小的成員。黑頸天鵝除了黑色的脖子及頭外，全身都是白色，藍灰色的嘴後有紅色肉瘤，眼睛上方有白色線條向後延伸，腿及蹼是粉紅色，主要以水生植物為食，有時也吃些昆蟲，甚至是魚卵和蛙卵。

2對黑頸天鵝通過檢疫期後，於7月20日移入鳥園水禽區，個性非常害羞，放入水池後立即游到植物後方。經過一個多月的新環境探索，雖然還是很害羞，偶而也會游到水池中央亮相，但只要有遊客或工作人員靠太近，就會趕緊游向水草遮蔽處。

個性害羞的黑頸天鵝。（台北市立動物園提供）

黑頸天鵝雌、雄個體很難從外觀分辨，一般而言，雄天鵝的白色眼線較雌天鵝的粗及明顯，而且會延伸至較後方，嘴喙前方較雌天鵝的黑，體型則比雌天鵝大一些。為避免進入繁殖期時發生打鬥，保育員特別安排，讓兩對黑頸天鵝分別有專屬的水池。

黑頸天鵝曬日光浴。（台北市立動物園提供）

現在每到餵食時間，保育員拿青菜誘食，黑頸天鵝會慢慢靠近，但保持一定距離，不過已經比剛來時更靠近保育員。黑頸天鵝用柔弱纖細的口哨聲進行交流，不會像黑天鵝發出喇叭般的響亮鳴聲。

外觀相似公黑頸天鵝體型略大。（台北市立動物園提供）

由於黑頸天鵝的腳靠近身體的後方，是划水前進的最佳位置，但若要上岸或在陸地上行走，就顯得有點重心不穩，因此黑頸天鵝大部分的時間是在岸邊啄食水生植物，偶爾才會爬上岸整理羽毛，雙翼展開約400公分，是很好的飛行員。

水禽區裡有一種跟黑頸天鵝說像又不很像，但常會被混淆誤認的鳥類就是埃及聖鹮，牠們都是脖子以上全黑的鳥類。到動物園時，有機會不妨轉到水禽區，看看從南美洲來的新朋友-黑頸天鵝。

(中時電子報)