兩輪天使 越野摩托車騎士投入義地震搜救

義大利發生6.2強震後出現許多沒有翅膀的天使，他們乘著兩輪前來，在山區四處搜索那些沒被搜救人員發現，無助的受難者。

法新社報導，他們為越野摩托車騎士團體，全部都是志願者，過去36個小時，他們飛快穿梭在這個被地震破壞殆盡區域的道路與小徑上，搜尋那些需要幫助的災民，給予他們食物、醫藥或僅僅提供訊息。

這場昨日清晨發生的地震，死亡人數已攀升至將近250人，但恐怕還有更多人被掩埋在這好幾個殘破不堪山城瓦礫堆下。

彎曲著地形測量圖，這些越野摩托車騎士正在評估分派他們的工作。

56歲的隊長梅尼柯席（Mario Menicocci）說：「你負責那區，只要進行搜尋，若有任何問題或需要，再回報我。」

管理這個志工團體的梅尼柯席出身威尼斯，已經在義大利中部住了將近15年。

他告訴法新社：「對我來說，很簡單，越野摩托車限制很小，幾乎不受限，可以用來做好事。」

「這個團體2002年在地方民防單位支持下成立，從那開始，我們已經行動很多次，包含拉奎拉（L'Aquila）地震，」他指的是2009年造成超過300人喪生的大地震。（譯者：中央社許湘欣）1050826

(中央社)