廢特偵組效應？北檢設「小特偵組」 22人肅貪逾特偵3倍

法務部擬廢除特偵組，引發各界議論，但廢特偵組的效應已逐漸浮現。被視為將接手特偵組案件的台北地檢署決定自9月起，仿效特偵組，再增設一個肅貪專組「小特偵組」，加強偵辦重大貪汙及犯罪案件。

這個北檢新成立的「小特偵組」，由前「特偵一班」的主任檢察官周士榆領軍，組內有5名檢察官，加上北檢原有的2組檢肅黑金專組，北檢未來將有專責肅貪的主任及檢察官共計高達22人，光是肅貪人數就比起一般小型地檢署還多，堪稱全國地檢署之冠。

此外，原本借調特偵組的北檢主任檢察官林宗志，也將在9月歸建北檢。北檢借重林在「特偵五班」的辦案歷練，指派他接任檢肅黑金專組主任。

據了解，由於法務部政策要廢除特偵組，加上檢察總長顏大和任期已不到2年，因此特偵組初步傾向不補足林宗志離開後的遺缺。因此特偵組將由主任郭文東及6名檢察官繼續完成「階段性任務」。

對照目前特偵組只有主任及檢察官總共7人，北檢的肅貪人手，將是特偵組的3倍以上。

針對法務部擬廢特偵組一事，法務部長邱太三日前公開表示，「少一個特偵組，可能增加20幾個」。並稱特偵組沒了後，有「天下第一署」的台北地檢署，以及原先便設有查緝黑金中心的高檢署，都有可能接手重大貪瀆案件偵辦。

為此，北檢25日上午邀集全體檢察官，召開檢察官會議，討論新的事務分配。檢察長邢泰釗決定自9月起，由原先的2組檢肅黑金專組之外，再仿效特偵組，增設一個肅貪專組。

原本的2名檢肅黑金專組，由陳佳秀、林宗志擔任主任，各率領7名檢察官，另新增的肅貪專組，包含主任在內有6名檢察官，因此北檢未來的肅貪的主任及檢察官，將多達22人。

據透露，由於特偵組先前已將部分案件，陸續移轉至一審，目前特偵組手中案件已不多，北檢在調整人力配置後，足以因應特偵組廢除後，大量案件移轉北檢偵辦的情形。

北檢表示，由於肅貪人力增加，日後北檢偵辦重大貪汙、經濟犯罪案件，將儘量以多人支援、協同辦案為主。

對此，邢泰釗低調表示，他上任北檢檢察長後，因考量到任職北檢，司訓所42期之後的檢察官人數相當多，為了讓這些已具資歷的檢察官們，能有參與偵辦貪汙案件的歷練，因此規劃增加一組肅貪組，並非因配合特偵組廢除而設。

(中時)