MLB》洋基菜鳥若打貝比魯斯前一棒 塔謝拉：保送他

小將桑契士棒子超火燙，塔謝拉也大為讚賞。（美聯社資料照）

紐約洋基菜鳥捕手桑契士超火燙，連「鐵爺」塔謝拉也驚艷，桑契士自8月初升上大聯盟，至今不過出賽19場，貢獻9轟竟跟打了65場的A-Rod一樣多，超神表現讓塔謝拉直言：「沒見過一個球員有像他這種表現。」

23歲的桑契士來自多明尼加，名列洋基的百大新秀之一，去年曾短暫上到大聯盟2場，但只留下1次三振的紀錄，今年不僅捲土重來， 8月3日升上大聯盟後，打擊率3成78、16分打點，整體攻擊指數(OPS)是可怕的1.263，全壘打累積9支，更在陣中排名第7，令教練及資深選手們都讚嘆不已。

塔謝拉表示，桑契士棒子的火燙程度，幾可媲美他職業生涯遇見的強打者們，並打趣的用貝比魯斯來形容他的可怕，「即使貝比魯斯在他下一棒，你還是會想保送他，他能打出450英尺的全壘打，有這樣的表現，差點讓人忘了他不過23歲。」

桑契士（左）出產自洋基自家農場，是少見的強打捕手。（美聯社資料照）

洋基近幾年在波沙達(Jorge Posada)退役後，就少再出現「自家養成」的強打捕手，如今桑契士竄起，似乎有望再現往日榮景。桑契士的超神表現，球員時期同為捕手的總教練吉拉迪也讚賞，「9年執教過程中，從未見過年輕球員有像他這樣的表現，他目前為止的表現，真的相當傑出。」

(中時電子報)