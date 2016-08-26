日韓賞楓遊歐撿便宜 秋季旅展有好康

我要評比

台北市旅行公會舉辦的秋季旅展，今天到29日在台北世貿一館舉行，業者推出的日韓賞楓、遊歐洲，都可撿便宜，例如買一送一、兩人同行折扣及現場特價等。

暑假將結束，秋季旅展可看到許多旅遊業者推出賞楓團。

業者說，因日幣升值，今年赴日賞楓費用相較往年高，關西、北陸或東北5天賞楓經典遊程，團費幾乎都超過新台幣4萬元，想撿便宜得趁早。

北海道賞楓價格相對較低，例如五福旅遊特選秋風北海道5日，走大沼國定公園、洞爺湖、札幌等，10/7出發團，含稅2萬9800元起，即日起早鳥或旅展現場價第2人可再折4000元；燦星則有初秋限定北海道訪阿寒湖遊船、美瑛青池及小樽運河，9至10月出發3萬1900元起，兩人同行第2人折2000元。

不過今年到韓國賞楓因廉價航空航班增加，反而變便宜，業者說，以往韓國賞楓5日遊約2萬元起跳，今年團費便宜約5000元，1萬5000元內就可成行。

有業者推出韓國賞楓最低5990元4天行程，及買一送一5天1萬7998元，平均每人含稅才8999元。

歐洲團今年價格再創新低，主要是因歐元貶值及機票價格調降。去年同期歐洲價位，約6至10萬間。今年近乎折半，平均價格約4萬多元，各攤位詢問度倍增，預計可帶動2倍買氣。

寶馬旅遊的德國加捷克8日遊才2萬6900元；五福的巴黎6日遊，含稅只要3萬2900元；巨大旅遊的奧捷10天，原價6萬4900元，展場特價含稅僅4萬9900元。

歐洲團中，英國因公投脫歐後，英鎊挫跌至近20年最低，等同降低英國旅遊花費，是遊英好時機，旅展可買到倫敦來回機票最低1萬9000元。

業者也針對新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼等東協十國，印度、孟加拉、斯里蘭卡等南亞六國，推出低價優惠團，最低萬元有找。1050826

(中央社)