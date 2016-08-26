前進麥寮再溝通 李進勇網路直播

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雲林麥寮鄉橋頭國小許厝分校暴露在汙染環境，政府決定遷校以維學童健康安全，地方及家長反彈，雲林縣長李進勇今天前進麥寮再溝通，透過網路直播說明會。

國家衛生研究院自民國102年起執行「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，22日發表成果，許厝分校學童尿液中的硫代二乙酸TdGA的濃度顯著高於其他學校，可能是受石化工廠排放氯乙烯（VCM）及重金屬影響，衛生福利部建議遷校。

行政院在22日宣布許厝分校學童遷往崙背鄉豐榮國小，雲林縣政府在同日中午宣布因應措施，地方及家長反對，24日在學校拉白布條抗議，揚言不排除北上抗爭；雲林縣長李進勇昨天巡視豐榮國小教室整修，並與部分家長座談溝通。

雲林縣政府邀衛生福利部、國家衛生研究院等單位，上午前進麥寮鄉公所召開說明會，與地方及家長再溝通，採取公開透明方式，全程網路直播。

李進勇指出，有關污染源VCM與尿液中氯乙烯代謝物TdGA，對於人體健康之因果關係是否造成直接影響，將由中央部會邀集專家學者研究。

李進勇表示，眼前要顧慮的是，避免許厝分校學童繼續暴露在高風險的汙染環境，希望化解意見紛歧，讓許厝分校學童開學前往豐榮國小就讀，教學師資及軟硬體設備已經準備好了。1050826

(中央社)