中市衛生局抽驗飲料店茶葉及吸管 全數合格

我要評比

台中市衛生局為對民眾喝飲料用的茶葉原料及吸管把關，今（26日）上午公布抽驗市售茶葉及吸管，抽驗48件茶葉原料「農藥殘留」311項及對吸管檢驗「食品器具容器包裝衛生標準-溶出試驗重金屬」項目，檢驗出爐48件全數合格。

衛生局今年7月中旬派員前往市面常見飲料店，包括清水區清玉台中清水店、北屯區多那之台中概念館、北區春水堂中友店、南屯區喫茶小舖、50嵐等飲料知名店家，抽驗飲料使用的茶葉原料。

台中市衛生局指出，抽驗茶葉原料包括紅茶、高山青茶、烏龍綠茶、鐵觀音等24件，檢驗「農藥殘留」311項，同時也抽驗飲料店的吸管24件檢驗「食品器具容器包裝衛生標準-溶出試驗重金屬」項目，檢驗結果全數合格。

衛生局指出，因吸管與飲料直接接觸，品質安全格外重要，食品業者選購吸管等食品器具時，應注意吸管外包裝有無標示廠商名稱、材質名稱及耐熱溫度等，且留意避免吸管外觀有異常斑點變色、異臭、異味、汙染、發霉情形。

衛生局長徐永年表示，食品業者除需遵守良好作業衛生規範調製飲品販售外，茶葉原料及吸管的安全也是食安管理重點；若茶葉原料檢出農藥殘留超過標準值，將依違反食安法第15條第1項及同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰，提醒業者加強原料安全管理。

(中時)