2017世界棒球經典賽 決賽在洛杉磯

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明年3月舉行的世界棒球經典賽（WSBC），準決賽與決賽將在洛杉磯道奇隊棒球場舉行，這是繼2009年後，道奇球場第2次承辦這項國際棒壇重要比賽的最後關鍵賽事。

根據道奇球團發布的新聞稿，2017世界棒球經典賽準決賽與決賽，將於明年3月20日至22日，在洛杉磯市奇瓦士山谷（Chavez Ravine）的道奇球場（Dodger Stadium）舉行。

2009年第2屆世界棒球經典賽的準決賽與決賽賽事，也是在這個球場舉行，那年是由日本與南韓爭冠，最後日本以5比3擊敗南韓。

道奇隊總裁兼執行長卡斯登（Stan Kasten）說，洛杉磯市與道奇隊很榮幸，道奇球場能獲選為舉辦2017年世界棒球經典賽準決賽與決賽的場地，道奇隊球場與球迷非常期待，經典賽最棒的球員來此爭奪錦標。

道奇隊球場是天然草皮，1959年9月17日動工，1962年4月10日落成啟用，當時的造價是2300萬美元（約合新台幣7億2815萬元），可容納5萬6000名觀眾。

這座球場也是1984年奧運棒球表演賽的場地，當時中華隊在此與南韓爭奪銅牌，雙方纏鬥至14局，最後中華隊3比0獲勝摘銅。1050826

(中央社)