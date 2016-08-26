促進亞太合作 台捐APEC50萬美元

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台灣與「亞太經濟合作」APEC（亞太經濟合作會議）秘書處共同簽署「捐贈亞太經濟合作支援基金及亞太經濟合作政策支援小組瞭解備忘錄」，捐贈50萬美元（約新台幣1565萬元）。

外交部表示，這筆錢將挹注APEC支援基金（ASF），以支持基金下人類安全子基金及APEC政策支援小組（PSU）。APEC秘書處發布新聞稿，感謝台灣對組織的支持及相關貢獻。

外交部說，ASF在西元2004年APEC部長級年會（AMM）通過設立，宗旨在協助推動各項經濟暨技術合作領域能力建構計畫。「ASF─人類安全子基金」由台灣2006年倡議設立，資助APEC反恐、緊急應變、衛生安全及能源安全相關倡議；另PSU在2007年成立，專責APEC經貿議題研究及分析工作，台灣現在是小組董事會成員。

外交部表示，25日在秘魯利馬市APEC第3次資深官員會議（SOM3）期間，台灣捐贈50萬美元，呼應APEC致力促進亞太區域經濟整合及經濟技術合作目標，充分彰顯台灣重視落實區域貿易及投資自由化與便捷化，及致力提升APEC會員能力建構與促進技術合作。

外交部說，今年度台灣積極推動「APEC女性創新經濟發展」、「APEC中小企業成長新紀元─O2O商業模式應用計畫」及「APEC強化公私部門夥伴關係降低供應鏈之糧食損失」等倡議及計畫，有助增進與各國交流合作，提升台灣在亞太地區能見度。1050826

(中央社)