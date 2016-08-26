爵士大師魯迪范葛德逝世 享壽91歲

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從父母家客廳起步，錄製出一些爵士樂傑作，精準敏銳的奏樂也備受後代音樂家推崇的魯迪范葛德（Rudy Van Gelder）今天辭世，享壽91歲。

法新社報導，魯迪范葛德曾指導約翰柯川（John Coltrane）深植靈魂的1964年專輯「崇高的愛」（A Love Supreme），堪稱是史上最偉大的爵士專輯，與邁爾士戴維斯（Miles Davis）、賀比漢考克（Herbie Hancock）、塞隆尼斯孟克（Thelonious Monk）、桑尼羅林斯（Sonny Rollins）與霍瑞斯席佛（Horace Silver）等樂手的傑作並駕齊驅。

魯迪范葛德在藍調之音唱片公司（Blue Note Records）擔任數十年的首席錄音師，公司證實魯迪范葛德已經辭世。他的侄子葛瑞格范葛德（Gregg Van Gelder）也證實死訊。

藍調之音唱片公司在臉書說：「他留給世人的爵士精神相當重要。」

魯迪范葛德出身於驗光師，但1940年代他在紐約發現了爵士樂現場演出，並著迷於電台音樂後，決心成為錄音師。（譯者：中央社周莉芳）1050826

(中央社)