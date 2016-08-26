急診暴力頻傳 其實這一科醫護人員最慘

醫療暴力事件頻傳，最新調查亦顯示，高達9成1的醫護人員曾遭受病患或其家屬不合理對待，尤其，以精神科最為嚴重，其次為急診專科、復健科，而耳鼻喉科則相對最少。

1111人力銀行最新公布「醫療服務業化從業辛酸調查」顯示，有超過9成1的受訪醫護人員，曾遭受病患或其家屬不合理對待，其中又以「言語辱罵」、「被投訴」、「互動態度不佳」最多。

若就科別來看，「精神科」從業人員被不合理對待的比例最高，其次為「急診專科」及「復健科」；而「耳鼻喉科」則相對最少。

1111人力銀行副總經理李大華分析，精神科面臨非理性病患的機會較大，因此無法預期的暴力行為自然比例較高；急診科則因狀況緊急情緒起伏較大，加上檢傷分級觀念不佳，醫療人員也成為病患及家屬情緒出口的受氣包；至於復健科屬於慢性疾病或需長期治療者或年長者，病患及家屬的情緒長期低落，也成為醫療暴力的未爆彈。

當遭到惡意對待的當下，有5成9的受訪醫護人員會「選擇隱忍」，其次則以「找院方╱主管處理」、「言語回擊╱訓斥對方」較多。

李大華指出，醫療人員受過專業訓練，面對病患的緊張情緒往往已有因應之道，然而，在醫療普及的現今，民眾對醫護專業的尊重不如以往，將過度擴張的消費者意識誤用在醫療行為上，因此更容易產生爭議及糾紛。

1111人力銀行「醫療服務業化從業辛酸」問卷，分別針對醫護從業人員及上班族會員進行立意抽樣及抽樣調查，以EMAIL方式發送問卷。調查時間為2016年8月10日到8月24日，抽樣分數分別為611份及1084份，信心水準95%，誤差值2.35。1050826

(中央社)