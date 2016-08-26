義大利強震 至少8名外國人罹難

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義大利中部強震釀成慘劇，官方最新證實共193人喪生。官員指出，至少8名外國人遇難，包括3名英國籍、兩名羅馬尼亞籍，西班牙、加拿大、薩爾瓦多各有1人。

法新社報導，受災最慘重的山城阿馬特里切鎮（Amatrice）本來大約只有2500位居民，但這個季節遊人如織。24日清晨的規模6.2強震，大部分人在睡夢中被嚇醒。當地官員指出，由於震源深度僅4公里，加重了地震威力。

根據非官方統計，地震已造成250人罹難，包括3名英國人。英國外交部未立即證實報導，但外交大臣強生（Boris Johnson）指出，有許多英國人受波及。

羅馬尼亞外交部昨天指出，有兩名羅馬尼亞人遇害、4人受傷，還有8人失蹤。

西班牙外長證實有1名西班牙人死亡。西班牙媒體報導，死者是跟義籍丈夫居住阿馬特里切鎮以北伊利卡村（Illica）的年輕婦女，她的丈夫生還。

另外，加拿大和薩爾瓦多也分別有1人死於地震。

薩爾瓦多政府指出，死者歐威多（Rosaura Valiente Oviedo）2009年起移居義大利。她的兒子瓦連德（Roberto Valiente）在地震中受輕傷。（譯者：中央社何宏儒）1050826

(中央社)