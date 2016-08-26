全台紫外線過量 中部PM2.5濃度高

我要評比

(中央社記者余曉涵台北26日電)根據環保署空氣品質監測網的紫外線預報頁面顯示，今天各地紫外線偏高，都達到過量等級。在空氣品質方面，中部受到大氣擴散條件不佳影響，細懸浮微粒濃度也偏高。

太陽仍然好曬，根據行政院環境保護署空氣品質監測網的紫外線預報頁面顯示，今天各地的紫外線指數都偏高。全台各縣市都達到8-10的過量級指數，環保署提醒民眾出門時要記得做好防曬。

環保署說，民眾在外曝曬20分鐘左右，就有可能遭到曬傷，提醒民眾早上10時至下午2時期間，要減少外出的機會。

在空氣品質方面，全台各地及外島地區空氣污染指標(PSI)為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；中部地區受擴散條件不佳影響，局部地區細懸浮微粒(PM2.5)濃度偏高，環保署提醒敏感族群減少戶外活動。

環保署空氣品質監測網顯示，上午10時，西屯、彰化、彰化(交通)、崙背測站已經達到7的紅色警戒。沙鹿、豐原、忠明、大里、埔里、彰化(芬園)、南投、竹山、斗六、麥寮、台西、新港、嘉義、朴子、新營、善化、安南、台南、林園及楠梓測站，則是達到中等級。

環保署說，有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人與孩童感受到癥狀時，應考慮減少體力消耗，特別是減少戶外活動，具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1050826

(中央社)