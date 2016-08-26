朱宗慶打擊樂團大陸巡演 樂迷耳目一新

朱宗慶打擊樂團是台灣國家文化品牌團隊。(朱團提供)

朱宗慶打擊樂團受邀參加北京國家大劇院打擊樂節演出，展開今年的中國大陸巡演。藝術總監朱宗慶表示，今年將分別透過銅鑼、馬林巴木琴、音樂劇場與科技藝術，呈現截然不同的打擊樂樣貌，也讓中國大陸樂迷耳目一新。

兩年舉辦一次的北京國家大劇院打擊樂節，連續五天舉辦五場演出，朱宗慶表示：「每次到大劇院演出，我們都非常慎重，每一回都為觀眾帶來全新的曲目安排，至今我們不曾重複。」

今年則是二度受邀參與北京國家大劇院打擊樂節，朱宗慶打擊樂團帶去曲目包括《鑼之樂》、《巴黎聖母院》、《跳月》、《熱帶振盪效應》等四首別具心裁的樂團委託創作作品；再加上團員盧煥韋為打擊樂團30週年所創作的新曲《J效應》，以及輕鬆悅耳但難度極高的《自由精神》。

朱宗慶打擊樂團素以多元的節目類型著稱，曾多次帶著不同的節目到大陸各地演出，迴響熱烈，也帶動了上海、廣州等地欣賞和學習打擊樂的風氣。朱宗慶說，這次的演出有傳承，有創新，有炫技也有跨界，是台灣的創意，也是朱團多年來的努力成果。

朱宗慶打擊樂團8月27日在北京國家大劇院打擊樂節演出之後，樂團將前往上海東方藝術中心、河北石家庄人民會堂以及廣州大劇院等地演出。

(中時)