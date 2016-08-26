怕串證、滅證？北檢擬進駐兆豐銀開庭訊問

台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，由於帳戶及資金流向複雜，需要訊問的人員眾多，為加速釐清案情，也避免外界擔心兆豐銀有串證或滅證可能性，規劃擬由承辦檢察官親自進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭，訊問兆豐銀高層或相當承辦人，迅速調閱資料，藉此加快偵查腳步。

北檢自23日起向兆豐銀、兆豐金及金管會調閱資料以來，已經連續4天傳喚證人，並調閱資料比對勾稽，檢方除2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組協同辦案外，加派多名具有財經會計專才的檢察事務官協助解讀帳證資料，專案小組每晚都會召開專案會議，研擬後續偵查進度及步驟。

由於兆豐銀洗錢疑雲，引發名界關注，北檢認為必須要傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員，若以正常傳喚方式，以寄發傳票逐一傳喚到案說明，恐曠日廢時。

因此檢方初步決定，將把偵查「戰場」及「前進指揮所」直接設置在兆豐銀，由承辦4名專案檢察官親赴兆豐銀，開臨時偵查庭直接訊問相關人，並透過兆豐銀找人作證，並迅速調閱所需資料，立即比對證人證詞，避免串證及滅證可能性，也可以減少公文往返及傳票寄送流程，加快本案偵辦進度。

兆豐銀紐約分行因違反美方銀行保密法及反洗錢法案，遭紐約州金融服務管理署（DFS）重罰1.8億美金。北檢在高檢署指示下，分案調查全案是否涉及洗錢、違反金控法、銀行法。

檢方為釐清案情，從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦2人，訊後將蔡限制住居、出境、出海及小三通後，24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。

檢方25日繼續以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人。

(中時)