雲南追蚊人 研究蚊子以身為餌滿腿包

在中國大陸雲南有一群人，為研究蚊子，鑽進牛羊圈、田間，甚至臭水溝裡找蚊子幼蟲，晚上在蚊帳內露手臂和大腿「以人誘蚊」，經常被叮咬得滿腿紅包。

騰訊大楚網報導，在眾多讓人類付出慘痛代價的疫情背後，蚊子被認為是罪魁禍首。因此，掌握蚊群的分布地域和生活習性，以及蚊子為應對不斷惡化的環境而產生的變化，成為預防疫情的一種重要手段。但這需要有人去靠近蚊群，瞭解牠們。

每年4月至8月中下旬，是抓蚊子的好時節。因為此時有雨水滋養，高溫關照，蚊子生長週期驟然變短，大量卵孵化為成蟲進行交配，吸食血液後，雌蚊卵巢迅速發育，開始繁衍。

在雲南，疾病預防控制中心工作人員追蚊一是將誘蚊燈固定放在牛食槽上方，誘蚊燈散發出紫色柔光。利用蚊子的趨光性及對特殊波長的敏感性，引誘成蚊撲燈。燈的下方有一個布袋，用以收集引誘到的蚊子。

對於蚊子的監測，較多是全靠人力，拿著吸蚊器，看能抓到多少蚊子。

還有運用蚊帳。因為蚊子搜尋人類時不用眼，而是以人呼出的二氧化碳、體表散發出來的汗味以及熱量來確定人的位置。因此蚊帳內的「人味」是最佳引誘劑。

從照片可以看到，「以人誘蚊」的蚊帳分為內外兩層，外層蚊帳留開口，帳底離地留有間隙。內層則有一人坐於帳內，裸露手臂和腿，引誘蚊子飛入。

有說蚊子喜歡叮咬B型、O型血的人。但研究人員說，蚊子吸血和血型沒有關係，和氣味有關，蚊子是憑氣味選擇叮咬對象的。1050826

(中央社)