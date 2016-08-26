梧棲漁港居民注意! 稀有怪多寶可夢人潮將湧入

網友在臉書社團發文指出，台中梧棲漁港也出現大量稀有精靈。(‎臉書爆系公社寶可夢討論區)

繼北投公園與南寮漁港後，梧棲漁港將成為《Pokémon Go》下個熱門地點?有網友在臉書《爆系公社寶可夢討論區》上發照片指出，台中梧棲漁港也出現大量稀有精靈，並附上照片證實，圖中有乘龍、皮卡丘、貓老大、哥達鴨、卡蒂狗、大食花等，照片底下留言已經有許多人要相揪去抓寶。

《Pokémon Go》在台灣上架後，造成哪裡有稀有精靈，人潮就往哪湧現的景象，著名地點包括北投公園和南寮漁港，導致當地交通打結和滿地垃圾，居民夜不能眠等問題。如今梧棲漁港可能成為下個充滿神奇寶貝大師的地方，網友北極星在臉書《爆系公社寶可夢討論區》上發文指出，台中梧棲漁港也出現大量稀有精靈。

網友北極星為證實自己所言不假，附上在梧棲漁港抓到許多稀有寶可夢的照片，其中更是有許多進化型精靈。照片中有烈焰馬、乘龍、皮卡丘、貓老大、哥達鴨、卡蒂狗、大食花、呆呆獸、小海獅、臭泥、鬼絲通、頑皮蛋等精靈寶可夢。

發文引起許多網友在底下留言，擔心梧棲漁港成為下個北投公園「糟糕，梧棲港要爆走了~~」、「這是要換梧棲暴動了嗎!?」、「 看來台中梧棲港又要爆滿人」、「這輩子難得主動想要去臺中港的念頭」、「悟棲漁港要客滿了」、「梧棲港要變成北投公園那樣」、「不用去北投了」、「今晚要衝了」。

(中時)