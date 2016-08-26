台灣智庫蔡政府百日民調 兩岸政策滿意度僅9.8％

我要評比

台灣智庫26日公布總統就職百日民調，邀請民進黨立委蔡適應(右1)及時代力量立委徐永明(左1)召開記者會。(蔡浩祥攝)

台灣智庫26日公布總統就職百日民調，總統蔡英文滿意度48.5%，不滿意度38.4%，滿意度下降0.6%；不滿意度上升2.4%。其中就兩岸關係部分，從不滿意群眾分析，整體滿意度僅9.8%，不滿意度則達30.5%。

智庫民調指出，對蔡政府感到最不滿意的政策前三名分別為勞工政策(42.1%)、兩岸政策(30%)及年金改革政策(20.1%)；滿意的政策則是不當黨產(29.7%)、年金改革政策(27.3%)及勞工休假(21.5%)。

另外，就政策和立場指標部分，44.3%民眾覺得蔡英文在維護國家政策主權方面有所成效、18.8%認為普通、33.3%認為沒有成效。

該民調也就馬政府2012年就職民調與蔡政府就職百日相比。從平均分數觀察，蔡政府整體表現5.9，馬政府為4.3。但台灣智庫並未以馬政府第一任期百日民調做比較，而是以第二任期，民調基準恐有所不同。

本次民調由台灣智庫民調公司委託趨勢民意調查公司進行，於2016年8月21日晚間18：30到22：00執行調查。調查對象為戶籍在台灣地區20縣市，年滿20歲的一般民眾，從全國家戶電話資料庫為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣方式進行電話調查。完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣為正負0.3%。

(旺報)