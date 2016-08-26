美CIA解密尼克森檔案 中東混亂早有端倪

美中情局昨日解密尼克森期間的《總統機密簡報》（圖/美聯社）

美國中央情報局（CIA）昨日解密尼克森（Richard Nixon）總統任內的《總統每日簡報》（Presidents Daily Briefing），該簡報橫跨他的任內至接任的福特（Gerald Ford），多達2,500份、28,000頁的報告，對於當今中東混亂局勢的起因，包含敘利亞內戰、恐怖主義和以阿戰爭等，以及南越淪陷和訪問中國都有詳細的記載。

據美國國家廣播新聞網（NBC News）報導，這次解密的尼克森時期簡報中，解釋了當時中東地區恐怖主義興起的原因和時間，1969年1月21日的簡報寫道，「快速成長的阿拉伯恐怖主義已然讓以阿關係更加惡化，恐怖活動的數量、規模和涵蓋地域不斷擴大，而多個恐怖組織和當地不負責任的政府對抗更使問題激化。」

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同時也紀錄敘利亞老阿薩德（Hafez al-Assad）軍事政變、蘇聯對水門事件（Watergate scandal）的態度、尼克森訪問中國，以及水門案的相關報導都在這份報告當中。此簡報橫跨2名總統-尼克森和福特，從1969至1976年共8年的時間，據中情局的分析，內容提及蘇聯的比例高達75%，中國和越南則破5成以上，中東和東歐地區則占4成之多。

《總統每日簡報》是一份由美國中情局、國家安全局（NSA）等情報單位每天寫給總統的綜合機密報告，包含過去24小時內他們認為世界上最重要的情資消息。聽取報告時副總統、白宮幕僚長和國安顧問會同時在場，首次解密在2014年4月，美國國會為了911事件的調查要求白宮公開解密2001年時期的簡報，在大眾都能閱讀和檢視。

(中時電子報)