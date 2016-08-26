搶攻少數族裔 川普希拉蕊互控種族歧視

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美國總統大選打起烏賊戰，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓批評對手川普玩弄種族和偏執言論；川普反過來把希拉蕊貼上種族歧視標籤，抨擊她的家族基金會是「犯罪企業」。

法新社報導，希拉蕊（Hillary Clinton）在內華達州雷諾（Reno）造勢場合的演說中，祭出罕見的強硬措辭，細數她所謂這位房地產大亨總統候選人過往的歧視行徑。

希拉蕊說，川普（Donald Trump） 年輕擔任不動產經紀人時，不租房子給非裔和拉丁裔而吃上官司，之後又遭旗下賭場的非裔員工控告。

希拉蕊說，川普最近找來保守派紛爭煽動者巴農（Steven Bannon）擔任競選團隊主管，凸顯川普擁抱所謂另類右翼運動的極端白人種族主義立場。

「1名有悠久的種族歧視歷史，從超市的小報到網路的角落，交換闇黑陰謀論的男子，不應該競選公職，或統帥三軍。」

最新民調顯示，希拉蕊支持度已經突破重要關卡，獲得逾5成受訪者支持。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）民調顯示，希拉蕊以51%的支持率領先川普的41%。

川普在非裔的支持度只有1%，近來亟欲擴大非裔支持度。川普聲稱，非裔選民票投給他「沒有什麼好損失」。

川普今天上午在紐約的川普大樓（Trump Tower）和非裔及拉丁裔支持者會面。

川普稍後在新罕布什爾州（New Hampshire）重砲抨擊希拉蕊指控「支持本陣營，你們的陣營，的正派美國人是種族主義者。不過，我們不是」。

川普說這是「老梗、令人生厭的說法」。川普話鋒一轉，稱希拉蕊才是種族主義者，「只把少數族裔視為選票來源，卻從未為他們做任何事。」1050826

(中央社)