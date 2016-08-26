美被陸列入茲卡感染國 企業跳腳

由於佛羅里達州爆發本土茲卡疫情，大陸已將美國列為茲卡病毒感染國。圖為阿密-戴德縣（Miami-Dade Country）的滅蚊人員 23日對排水溝進行消毒。（圖/美聯社）

由於佛羅里達州爆發本土茲卡疫情，中國已將美國列為茲卡病毒感染國，而美國出口商擔心，中方將要求他們燻蒸所有輸往該國的貨櫃，以確保沒有病媒蚊，而這將使每個貨櫃的成本增加100至200美元（約3,200至6400台幣）。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）25日報導，從農產品、化學製品到引擎零組件的出口商紛紛表示、他們擔心，中國海關官員對新規定的說法矛盾，可能延誤運輸、增加成本，甚至讓他們丟了生意。

自從中國列出茲卡感染國名單後，便要求所有的貨櫃要在出口國進行燻蒸消毒，並以文件證明，或是在抵達中國後進行燻蒸消毒。

不過，出口商說，部分中國港口接受國外的燻蒸證明，但有些港口則不接受。巴西出口商說，他們發現，接不接受取決於當地海關官員。

美國農業運輸聯盟執行董事弗萊德曼（Peter Friedmann）表示，目前並不清楚，輸往中國的貨櫃究竟要在美國，還是中國燻蒸。而美國出口商擔心，在中國燻蒸可能損及貨物。

哥倫比亞種子（Columbia Seeds）公司副總裁哈洛（Scott Harer）說：「奧勒岡（Oregon）並沒有茲卡問題，但我們還是得燻蒸，而這是一筆很大的費用。」他指出，種子的利潤本來就低。

而中、小型出口商說，只要供應鏈出現任何干擾，受害最大的就是他們。

兩名巴西出口商說，他們在6月時運送了咖啡和香料到中國，但由於中國海關不接受他們的燻蒸證明，因此貨櫃卡在上海約一星期。其中一名出口商說，他的13箱貨櫃中，有5箱被噴灑殺蟲劑，以致毀了咖啡，但中國海關對這項說法不予置評。

中國8月初將美國列入茲卡病毒感染國，而名單上現有60個國家，另外還包括墨西哥、許多南美國家，以及部分亞洲國家。

據美國農業運輸聯盟統計，美國出口商一年約運送510萬個貨櫃到中國，價值約2,550億美元（約8.1兆台幣）。

(中時電子報)