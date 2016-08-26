我國捐贈50萬美元 支持APEC子基金

我國在今年4月中旬主辦2016年亞太經濟合作(APEC)第46次新及再生能源技術專家小組（EGNRET）、及第47次能源效率與節約能源專家小組（EGEE&C）聯合會議與相關研討會，圖為各經濟體代表合影。(圖／能源局提供)

為促進亞太區域緊密合作及經貿整合，我國25日與亞洲太平洋經濟合作會議（簡稱亞太經合組織，APEC）秘書處共同簽署備忘錄，捐贈50萬美元挹注APEC支援基金（ASF），以支持該基金下的人類安全子基金及APEC政策支援小組（PSU）。APEC秘書處發布新聞稿，感謝我國對該組織之支持及相關貢獻。

外交部今天上午發布新聞稿指出，25日在秘魯利馬市（Lima）「亞太經濟合作」（APEC）第三次資深官員會議（SOM3）期間，我國代表與APEC秘書處共同簽署「捐贈亞太經濟合作支援基金及亞太經濟合作政策支援小組瞭解備忘錄」。

ASF係於2004年APEC部長級年會通過設立，宗旨在協助推動各項經濟暨技術合作領域之能力建構計畫。「ASF─人類安全子基金」係由我國於2006年倡議設立，資助APEC反恐、緊急應變、衛生安全及能源安全相關倡議；另PSU係於2007年成立，專責APEC經貿議題的研究及分析工作，我國現為該小組董事會成員。

外交部表示，我國捐贈50萬美元，呼應APEC致力促進亞太區域經濟整合及經濟技術合作之目標，彰顯我國重視落實區域貿易及投資自由化與便捷化，及致力提升APEC會員能力建構與促進技術合作。

(工商)