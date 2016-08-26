許傑輝閱讀障礙 從小受盡冷眼

演員許傑輝（圖）參加節目「誰來晚餐8」時，坦言從小因閱讀障礙不被肯定，後來靠演技及模仿闖出一片天，即便嚐過勢利冷眼，仍選擇正面思考。（公視提供）中央社記者王靖怡傳真 105年8月26日

演員許傑輝參加節目「誰來晚餐8」時，坦言從小因閱讀障礙不被肯定，後來靠演技及模仿闖出一片天，即便嘗過勢利冷眼，仍選擇正面思考。

許傑輝日前受邀參加公視節目「誰來晚餐8」，拜訪熱愛自然生活、推動少用塑膠品的Miffy、仁全一家人，許傑輝在節目分享成長歷程，也和晚餐主人交換理想和生活。

以模仿闖出一片天的許傑輝，電視、電影到舞台劇都有他的身影，談到成長歷程，坦言從小因閱讀障礙一直不被家人和師友肯定，「因為就是很笨，開始會想要去獲得一些他人的關注，就是一直在表演，學著搞怪、逗樂大家」。

許傑輝表示，退伍先從事幕後工作，找機會演出，很努力爭取，後來在導演王小棣家庭劇開啟幕前演藝生涯；即便嘗過勢利冷眼，他總是選擇往正面想。

面對未來，許傑輝想的不再是自己的光與熱，還要揮灑生命。熱愛製作兒童和青少年節目的他，想為青少年開闢農場、實踐生活與夢想，認為青少年應體驗不一樣生活，和晚餐主人Miffy一家人同樣努力推動樂活方式。

談到青少年及兒女教養，結婚6年的許傑輝表示，不強求一定要生小孩，但如果有，「我覺得以我現在的成熟度我會當一個很好的老爸，我有信心」。1050826

(中央社)