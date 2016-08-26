貿協組團十月訪多倫多 辦台灣產品日

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甫於7月下旬走馬上任的多倫多台灣貿易中心主任黃純政表示，10月中旬將在多倫多舉辦台灣產品日採購洽談會。（多倫多台灣貿易中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 105年8月27日

多倫多台灣貿易中心主任黃純政7月下旬新官上任。她表示，一個結合近20家廠商的台灣貿易訪問團，將於10月17日在多倫多舉辦「台灣產品日採購洽談會」，爭取商機。

黃純政指出，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「2016年美加潛力產品拓銷團」，此行預訂走訪加拿大多倫多、美國芝加哥及洛杉磯等3大城市，參團企業主要涵蓋資訊電子、美妝護膚和醫療保健等產業。類似的台灣潛力產品拓銷團上一回前來多倫多拓展商機，是在5年前。

訪問團將於16日晚間抵達首站多倫多，17日於The Westin Prince飯店舉辦「台灣產品日採購洽談會」，以展示產品及貿易洽談會方式，與多倫多當地的進口商、代理商及連鎖店代表，洽談合作商機。

全團預定19日轉赴芝加哥。多倫多台貿中心歡迎有興趣的商家上網免費報名(http://goo.gl/VM2njQ)或向中心查詢活動詳情。

多倫多台灣貿易中心是外貿協會的分支機構，主要工作是協助加拿大企業赴台採購投資，同時協助台灣廠商拓展台加雙邊貿易，提升產品在加拿大市場的競爭力。

甫於7月下旬走馬上任的黃純政，原任台北南港國際展覽中心業務組組長。1050826

(中央社)