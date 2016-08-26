203刀砍死爺嬤 逆孫自首判免死定讞

高雄男子李志隆去年因吸毒被阿嬤念了幾句，竟拿菜刀將一手養育他的阿公、阿嬤狂劈203刀致死；歷審認為李男犯後自首、家屬為他求情，再加上醫院鑑定他並非無教化可能，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院今日駁回，讓弒親逆孫免死定讞。

這起人倫悲劇發生在去年3月27日晚間，李男在住處邀朋友吸毒後，阿嬤在客廳訓斥他不要再吸毒，但他卻突然暴怒，把阿嬤推去撞牆，再拿塑膠椅、鐵椅猛K已經倒地的阿嬤，在臥室內聽到打鬥聲音的阿公，連亡到客廳查看並勸阻。

李男因此心生不滿，跑到廚房拿菜刀，朝奄奄一息的阿嬤，連砍182刀，逃回房間的阿公也沒躲過，也被他猛劈21刀，從小將李男拉拔長大的阿公、阿嬤，被他活活砍死；李男隨後用棉被蓋住阿公屍體，以打火機燒屍，但因火勢太大，延燒房子。

被濃煙嗆到的李男，驚覺自己鑄下大錯，打電話報警說「要自首」，並不斷哭泣表示「自己殺死阿嬤」，警消趕到現場撲滅火勢；員警在現場發現李男的身體、褲管及拖鞋沾有血跡，經進一步詢問，李男坦承他殺了阿公及阿嬤。

歷審都認為，李男不念祖孫情分殺人，所犯自應予以嚴懲，但考量他犯後主動自首，並表示歉意及深感懊悔，且他的大伯也希望法官再給李男一次機會，合議庭認為沒有永久與世隔絕的必要，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)