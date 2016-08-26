秋節國道夜間是否收費 交通部兩難

我要評比

中秋節連續假期國道夜間是否收費問題還未定案，交通部正陷入兩難的掙扎，事實顯示，夜間免收費與分散車流無關，維持收費合乎使用者付費精神，但民調卻是贊成不收費者居多。

交通部高速公路局委託中華民國運輸學會，就今年端午節連續假期國道夜間維持收費後，國道日夜間的車流做分析。

高公局說，數據顯示，夜間的車流並未因收費後就分散到白天，且超過8成的車流行駛距離都未超過50公里，夜間收費並不是國道白天塞車原因之一，長途返鄉利用夜間上國道的用路人並不多。

運輸學會認為，從事實分析，國道連假期間維持收費，合乎使用者付費精神，並無不當。

但根據運輸學會3次民調，支持連續假期國道夜間免費的民眾仍較多，部分支持收費、部分則是沒意見，而有趣的是，讚成國道夜間免收費者中，認為連假夜間上國道的好處，2/3認為車流較少，1/3才認為可省通行費。

交通部也發現，這項民調只有單純問民眾讚成或不讚成國道連假夜間收費，未再細問受訪者是否常在連假利用夜間上國道，能反映出多少真正連假夜間上國道用路人的心聲，值得商榷。

今年端午節假期，交通部長賀陳旦以不鼓勵民眾夜間開車上國道的安全考量，試辦取消國道實施多年的連假夜間免費，改維持收費，引來部分民怨。

交通部同意以端午節的案例檢討分析，再決定中秋節連假國道夜間是否收費。

交通部仍表示，中秋節國道夜間是否收費還未定案，會與行政院溝通達成共識後再決定，並包括中秋節連續假期整體疏運計畫，一併在下週公布。1050826

(中央社)