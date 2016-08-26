歐巴馬進入虛擬實境 介紹國家公園之美

我要評比

美國總統歐巴馬與「國家地理」雜誌合作新計畫，成為首位投身到360度虛擬實境（VR）的在任美國總統，介紹優勝美地國家公園（Yosemite National Park）。

美聯社報導，工作人員捕捉歐巴馬6月與家人造訪這座加州公園的影像。

這支11分鐘VR影片由歐巴馬擔任旁白，一方面讚揚美國國家公園奇觀，一方面也警告氣候變遷帶來的威脅。這也證明了VR正確發展，實力可以多麼強大。

「國家地理」（National Geographic）聯手臉書（Facebook）Oculus Studios和VR專家Felix & Paul Studios製作這支免費影片，選在今天推出，慶祝美國國家公園管理局（NPS）創立100週年紀念日。

影片可以透過三星（Samsung）Gear VR頭戴式裝置觀看，也可以藉由臉書360度影片服務，很快Oculus Rift頭戴式顯示器也能支援。

儘管影片倡導探訪和保育觀念，這項體驗主要讓人有機會一窺優勝美地自然奇觀，從影片一開始的酋長巨石（El Capitan）到蝴蝶森林（Mariposa Grove）紅杉巨木群，以及麥塞德河（Merced River）流經優勝美地谷（Yosemite Valley）。

影片讓人彷彿快要觸及周圍高草，之後的畫面讓人感覺就像坐在漂浮的獨木舟上。（譯者：中央社盧映孜）1050826

(中央社)