李晏榕：黨產議題非常值得研究

曾代表綠黨社民黨聯盟參選立法委員的律師李晏榕今天表示，不論從歷史或法律觀點，黨產議題非常值得研究，這是歷史性工作，她很榮幸參與（不當黨產處理委員會）。

她說，社會上可能覺得，目前既存的黨產研究結果較受研究者政治色彩影響，她較沒有明確藍綠色彩，加入委員會或許可提供新視角，重新檢視這些既存研究，是否可做到公平、公開、公正討論黨產歸屬。

李晏榕上午接受廣播節目專訪表示，1、2週前接到將出任不當黨產處理委員會主任委員的民主進步黨籍立委顧立雄電話，問她有沒有興趣任委員？她沒多想就答應。

為何被選上？她說，沒問原因，但推測她是律師、又隸屬社會民主黨，顧立雄在黨派平衡和專業考量上可能有想法，加上法律規定委員單一性別人數不得少於1/3，她猜測也有性別考量。

李晏榕表示，加入委員會後，「迴響超乎預期」，一方面可能是她長期關心的議題非黨產，另外可能也因為父親、前友達光電股份有限公司董事長李焜燿的關係，但她當時答應時沒想太多，父親得知後也沒多說，「我爸只要我低調一點」。

她說，父女較少談政治，但她當時選立委落馬，父親曾對她說，「早跟妳講吧，為什麼要加入社民黨。」

李晏榕表示，內定委員已開過1次非正式會議，除兩人之外都到了。她感覺所有委員深切認知扛的角色和責任，也了解社會關切黨產議題，可能影響民主發展，大家都很慎重。1050826

(中央社)