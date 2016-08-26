落實選手職涯照顧 立委呼籲從國營事業開始 2016年08月26日 11:11 中時 姚志平 小字型 中字型 大字型 點閱462 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 立委劉世芳（中）、許智傑（左）26日舉行記者會指出，為落實體育選手職涯照顧，應該從政府國營及直接投資事業機構做起。（姚志平攝） 立委劉世芳、許智傑26日舉行記者會指出，為落實體育選手職涯照顧，應該從政府國營及直接投資事業機構做起，依「國民體育法」第10條規定，員工500人以上機關團體及企業機構，應聘請體育專業人員，辦理員工體育休閒活動之設計及輔導。(中時) 關鍵字：體育、事業、國營、機構、員工 點閱462 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：承諾都落空 國民黨批蔡英文四大皆空 上一則：我國捐贈50萬美元 支持APEC子基金 相關新聞 帕特爾 接掌印度央行 文字 36年來只得過1面金牌 人口大國印度輸在哪？ 圖片 祖克柏慈善承諾啟動 賣臉書股進帳30億 文字 體育改革 體育署9月辦論壇聽意見 文字 臺北上海中學生體育節 優秀選手同臺競技 圖片 發表意見(0)