落實選手職涯照顧，立委呼籲從國營事業開始

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立委劉世芳（中）、許智傑（左）26日舉行記者會指出，為落實體育選手職涯照顧，應該從政府國營及直接投資事業機構做起。（姚志平攝）

立委劉世芳、許智傑26日舉行記者會指出，為落實體育選手職涯照顧，應該從政府國營及直接投資事業機構做起，依「國民體育法」第10條規定，員工500人以上機關團體及企業機構，應聘請體育專業人員，辦理員工體育休閒活動之設計及輔導。

(中時)