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承諾都落空 國民黨批蔡英文四大皆空

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國民黨發言人王鴻薇（左）與文傳會主委周志偉（右）今天上午召開記者會。（陳仁萱攝）
國民黨發言人王鴻薇（中）表示蔡政府上台後民調低落。（陳仁萱攝）

國民黨文傳會主委周志偉與國民黨發言人王鴻薇今日上午十時半召開「蔡英文執政百日，台灣四大皆空」記者會，表示蔡英文總統上任後許多承諾都落空，並拿出多家民調顯示民眾對於執政黨的失望。

(中時)

關鍵字：蔡英文
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