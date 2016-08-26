承諾都落空 國民黨批蔡英文四大皆空 2016年08月26日 11:09 中時 陳仁萱 小字型 中字型 大字型 點閱3143 我要評比 8/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 國民黨發言人王鴻薇（左）與文傳會主委周志偉（右）今天上午召開記者會。（陳仁萱攝） 國民黨發言人王鴻薇（中）表示蔡政府上台後民調低落。（陳仁萱攝） 國民黨文傳會主委周志偉與國民黨發言人王鴻薇今日上午十時半召開「蔡英文執政百日，台灣四大皆空」記者會，表示蔡英文總統上任後許多承諾都落空，並拿出多家民調顯示民眾對於執政黨的失望。(中時) 關鍵字：蔡英文 點閱3143 我要評比 8/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：國民黨立院黨團：半數民眾對蔡政府施政沒信心 上一則：落實選手職涯照顧 立委呼籲從國營事業開始 相關新聞 中間選民開始反感 文字 蔡英文何不以柯文哲為師 文字 短評－蔡政府四面楚歌 文字 拒九二共識擁抱深綠 蔡政府手中還有4顆未爆彈 圖片 【影】漢光演習今登場 F-16佳山基地現身試飛 影音 發表意見(0)