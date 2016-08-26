國民黨立院黨團：半數民眾對蔡政府施政沒信心 2016年08月26日 11:10 中時 姚志平 小字型 中字型 大字型 點閱1552 我要評比 7/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 國民黨立法院黨團26日舉行記者會，黨團書記長江啟臣公布民調指出，蔡政府執政百日，民調滿意度直直落，半數民眾對蔡政府的未來施政沒有信心。（姚志平攝） 國民黨立法院黨團26日舉行記者會，黨團書記長江啟臣公布民調指出，蔡政府執政百日，民調滿意度直直落，半數民眾對蔡政府的未來施政沒有信心。(中時) 關鍵字：民調、黨團、政府、信心、民眾 點閱1552 我要評比 7/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：前國策顧問聯誼會將請李遠哲推薦馬爭取諾貝爾 上一則：承諾都落空 國民黨批蔡英文四大皆空 相關新聞 越南沿海遭台塑鋼廠污染 生機再現 文字 退警訪藍黨團 江啟臣：支持警察權益 文字 詹啟賢：黨團與黨中央沒有不合 文字 巴西8月消費者信心達1年半高點 文字 臉書八強顧人怨部長 防長馮世寬奪冠 圖片 發表意見(0)