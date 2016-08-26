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國民黨立院黨團：半數民眾對蔡政府施政沒信心

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國民黨團公布蔡政府執政百日民調，半數民眾對未來施政沒信心
國民黨立法院黨團26日舉行記者會，黨團書記長江啟臣公布民調指出，蔡政府執政百日，民調滿意度直直落，半數民眾對蔡政府的未來施政沒有信心。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團26日舉行記者會，黨團書記長江啟臣公布民調指出，蔡政府執政百日，民調滿意度直直落，半數民眾對蔡政府的未來施政沒有信心。

(中時)

關鍵字：民調黨團政府信心民眾
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