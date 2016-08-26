員工500人以上企業要聘體育人員 國營事業多掛零

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行政院成立「體育運動發展推動委員會」，強化國家體育運動發展。不過，有民進黨立委今指出，依國民體育法規定，凡企業機關員工人數500以上，應聘請體育專業人員，促進員工體育休閒，然經查，財政部、經濟部、交通部所屬國公營事業竟有多數掛零，未達標準，擬修法增訂罰則，「讓老虎加上牙子」，以利落實，藉此帶動全國體育風氣。

民進黨立委劉世芳及許智傑今召開記者會指出，今年奧運期間發生謝淑薇退賽、戴資穎球鞋風波，凸顯國內體育發展窘境。許智傑就說，他長期要求體育署應「一條龍」照顧選手，從學生時代、選手、得將、退休照顧都應有完整設計。

劉世芳則指出，《國民體育法》的規定沒有被落實，從國營事業單位「家大業大」，卻未依規定達標，例如交通部所屬的國營、直接投資事業機構中，員工數多達2萬多人的中華郵政，聘僱體專業人數掛零，中華電信只聘2人、高鐵3人。

而經濟部轄下國營事業，中油員工14945、台水5408、台糖3621都沒有進用體育專業人員；財政部部分，華南金控及子公司、輸出入銀行、彰化銀行、台灣企銀進用人數亦是零。

劉世芳批評，若連國公營事業都無法達標，如何要求民間公司戮力配合，政府政策是要求照顧專才、聘僱人才，合格數卻如此之少，令人遺憾。

對此，體育署全民運動組組長呂忠仁解釋，國民運動法無法落實有兩大原因，其一是機關聘用員額限制，其次是法令強制力道不足，體育近年才普遍受到關注，企業支持度有待提升，對於體育專業人員職場能力有落差將調整。

呂忠仁也說，近年職工運動的比例偏低，可能大家忙著上班，所以體育署將推動企業認證、路跑等 ，盼養成民眾規律運動的習慣，已擬妥相關草案，未來會進行座談，協助企業推廣運動。

(中時)