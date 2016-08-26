兒涉性侵 日女星高(火田)淳子淚灑記者會

日本資深女星高(火田)淳子的藝人長子高(火田)裕太涉嫌性侵旅館女員工致使受害人受傷，遭到警方逮捕。高(火田)淳子今天上午在東京召開記者會致歉，多次流淚。

61歲的高(火田)淳子表示，對於受害女性，長子的工作（演藝事業）取消等，再怎麼道歉也不夠。

高(火田)淳子昨天到長子被拘留的群馬縣前橋市警局，與長子會面，時間約15分鐘。

今天的記者會上，神情憔悴的高(火田)淳子說：「這次給大家添了很多麻煩，真的很抱歉。」對於長子涉嫌犯下強姦致傷罪，她說，聽到兒子被逮捕以來這2天，自己不知到底發生了什麼事。

高(火田)淳子表示，昨天與長子會見的時間短，她告訴長子，對於給他工作的單位添了很大的麻煩，有電視台的影片重拍等，她長子一直說對不起。

高(火田)淳子泣訴，看到兒子眼睛腫且身體一直顫抖、哭泣。

被記者問到昨天與兒子對話內容時，高(火田)淳子說，她已不太記得，但印象中，對兒子說他做了很對不起人的事，花一輩子的時間也一定要向人道歉才行。

被問到養育子女的方式，高(火田)淳子說：「我自以為很努力養兒育女，但我想我的養育方式不對。」她表示，教過孩子不能撒謊、不能添人家麻煩、要懂得感恩。

被問到長子犯案起因時，高(火田)淳子答說，是兒子沒有嚴以律己。

媒體還問高(火田)淳子是否她長子有「不安的要素」、具體來講有哪些時，她回答說：「不遵守規律，國中時期遲到、回家時間之類的，那是青春期的時候。譬如在校上課態度，老師要求交作業之類的，這些規範，兒子沒能好好地做。」

媒體還問到她兒子的性嗜好是否有奇怪之處？她回答說，只有一個兒子，無從比較，以為一般男孩子都差不多。她不認為兒子的性嗜好有奇怪之處。

高(火田)淳子被媒體問到，今後兒子將被起訴、判刑，量刑可能重，她是否有心理準備？她說：「犯罪就應服罪。」

「東京體育」報今天報導，高(火田)裕太曾對周邊的人說自己的性慾很強，難以抑制。有演藝圈相關人士表示，這樣的情況應找專門的醫師諮詢，接受診斷看看是否罹患「性成癮症」。

本月23日，群馬縣警方逮捕了22歲的高(火田)裕太，因他涉嫌於當天凌晨在群馬縣前橋市1家商務旅館客房性侵40多歲的飯店女員工，造成這名女子右大拇指受傷。

高(火田)裕太到案後，坦承見到女性就性慾難抑，但並非有計畫性性侵。

身高約180公分，長相英挺的高(火田)裕太2015年曾演出NHK晨間連續劇「小希的洋(艸果)子」。他在目前上檔播出的TBS電視台日劇「仰望師恩」客串一角，知名度漸竄升。

受到長子涉嫌犯下強姦致傷罪影響，高(火田)淳子拍攝的花王公司的電視廣告昨天停播。

高(火田)淳子演技佳，2014年曾獲秋季紫綬褒章。她有2次離婚紀錄，長女是藝人高(火田)琴美。1050826

(中央社)