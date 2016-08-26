喚起兒時記憶 台東週末2場藝術饗宴

暑假的最後2場藝術饗宴，台東文化處演藝廳在27和28日晚上分別有舞集和樂團演出。

27日晚上7時30分「台東回響樂團2016夏季音樂會」，免票入場。

曲目包括由旅美音樂家謝文、張欣悅，留德張永宏共同演出的雙簧管、低音管及鋼琴三重奏；留德音樂家徐藍寶和樂團共同演出的葛利格鋼琴協奏曲；留德音樂家張群、蔡侑霖和樂團共同演出的巴哈雙小提琴協奏曲；富含爵士與即興風格的薩克斯風四重奏。

此次樂團更推出了需龐大管弦樂團編制才能演出的曲目：霍爾斯特行星組曲–木星，能於台東演出此曲，實屬難得。

另外，28日晚上成團15年天空舞集演出籌備2年的全新創作「時光」，邀請每一位懷舊、知足、感恩的台東鄉親一起來欣賞。

負責人蔡福松表示，這次的全新創作，由追憶開始，藉著台東40、50年前的舊照片，喚起大家對舊台東及兒時的記憶。每個人在每個階段都有不同的故事，但支持我們繼續往前走的力量是愛，其中最大的是父母之愛，感謝父母養育之恩，此次舞碼中特別安排一段「寫給媽媽的信」。

另外，這次公演加碼演出，由中西樂器合奏 (鋼琴、小提琴、配上二胡)，搭配來自內地舞者的身韻影像，希望營造一段「穿越時空的愛」。為了鼓勵台東民眾走過尼伯特風災，安排了一段「隱形的溫度」，舞者在王宏恩的「月光」歌聲中翩翩起舞，充滿療癒及正向能量。1050826

(中央社)