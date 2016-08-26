桌遊教特教生 王志淇返鄉任教獲獎

澎湖縣文光國中教師王志淇獲教育部「優良特殊教育人員」殊榮，他大學畢業後便返鄉服務，運用桌遊等創新方式提升特教學生學習意願，並積極投入教育推廣工作，成績獲得肯定。

「出生於澎湖，成長於澎湖，回饋於澎湖」，王志淇從彰化師範大學畢業後，便迫不及待地回到家鄉任教。投身特教5年的光陰中，他經歷視障巡迴輔導班、資源班，深刻體會離島地區特教發展的困境。

王志淇嘗試引入創新教學模式，結合自己桌遊的興趣，設計出一系列桌遊教案。國文課時，他以「妙語說書人」圖卡，教導學生敏銳觀察圖片細節，並發揮創意發展成一篇篇故事；英語課上，則是運用手遊「拉密」的英文字母圖卡，讓學生翻找英文課本，以最快的速度排出學過的英文字詞。

王志淇的創意教學獲得不錯成效，他也毫不藏私，和澎湖縣各級學校教師分享所學，並一起討論、擬定教學計畫，分享教材、教具。

學生的進步是王志淇最大的鼓舞，曾有一全盲學生，生活顯得退縮、不願嘗試，在王志淇誘導下，慢慢學會點字、定向行動，個性也變得開朗許多，現在能自行搭乘飛機和捷運，在大城市獨立生活。

王志淇說，老師就像園丁一般，呵護著一顆顆名為「學生」的種子；也許有的種子發芽得慢一些、改變也不甚顯著，但在愛的陪伴及專業知能的呵護下，都有機會擁有一片發展的空間。1050826

(中央社)